Il Liverpool è la prima squadra finalista di Champions League

La prima squadra finalista di UEFA Champions League è il Liverpool, che martedì sera ha battuto 3-2 gli spagnoli del Villarreal nella semifinale di ritorno, una settimana dopo la vittoria per 2-0 ottenuta all’andata. Quella in programma il 28 maggio allo Stade de France di Parigi sarà la decima finale di Champions League nella storia del Liverpool, e la terza in cinque anni. La giocherà contro la vincente di Real Madrid-Manchester City (3-4), in programma domani sera.

Nonostante la vittoria complessiva per 5-2, nel primo tempo il Liverpool aveva sofferto molto il Villarreal, andando in svantaggio dopo appena tre minuti e subendo il secondo gol, che aveva pareggiato il risultato dell’andata, poco prima dell’intervallo. Nella ripresa, però, la squadra allenata da Jürgen Klopp è tornata quella di sempre ed è riuscita a segnare tre gol nel giro di dieci minuti con Fabinho, Luis Diaz e Sadio Mané.

⏰ RESULT ⏰

Liverpool book their place in the final! 🎉

A game of two halves. What a performance by Villarreal, what a comeback by the Reds 👏

🔴 Fabinho, Luis Díaz & Mané inspire turnaround

🟡 Dia & Coquelin stun visitors in first half

🤔 Who impressed you most?#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 3, 2022