La Russia ha lanciato alcuni missili su Kiev nel giorno della visita del segretario generale dell’ONU

Le forze russe hanno lanciato alcuni missili su Kiev, la capitale dell’Ucraina, nel giorno della visita alla città del segretario generale dell’ONU António Guterres. Secondo le prime informazioni fornite dal sindaco Vitali Klitschko i missili hanno colpito due luoghi nel quartiere centrale di Shevchenkivsky. Al momento non è chiaro se l’attacco ha causato feriti o morti.

Era da tempo che le forze russe non attaccavano Kiev, da cui si sono sostanzialmente ritirate a inizio aprile dopo il fallimento di un’offensiva per controllare la città.

Guterres si trova a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con cui nel pomeriggio aveva tenuto una conferenza stampa congiunta. Nei giorni scorsi Guterres era invece stato in Russia, dove aveva incontrato il presidente russo Vladimir Putin e il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, senza ottenere alcun risultato concreto dal punto di vista diplomatico.

At the blast site in Kyiv, looks like residential buildings were damaged by the blast rather than the factory next door pic.twitter.com/SDRkFpoGBS

— Oz Katerji (@OzKaterji) April 28, 2022