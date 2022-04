Weekly Beasts

Questa settimana allo zoo di Chester, in Inghilterra, sono nati due esemplari di tamarino edipo, animale originario delle foreste equatoriali dell’America centrale e noto anche come “scimmia di Liszt”. Il tamarino è una delle specie considerate a grave rischio di estinzione dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e si stima che attualmente ne siano rimasti solo circa 2mila esemplari, che vivono perlopiù nella Colombia settentrionale. Tra le bestie più fotografate della settimana ci sono anche pulcini a passeggio in un parco della Baviera, falchi e pellicani nati da pochi giorni e Fatou, la femmina di gorilla più anziana del mondo, che il 13 aprile ha compiuto 65 anni.