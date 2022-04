Venerdì mattina i pagamenti con carte di credito e bancomat non hanno funzionato in varie zone d’Italia

Venerdì mattina i pagamenti con le carte di credito e i bancomat tramite POS, il dispositivo che serve a gestire i pagamenti elettronici, non hanno funzionato o hanno subito grossi rallentamenti in varie zone d’Italia. Il malfunzionamento è durato circa mezzora, tra le 11.45 e le 12.15 , e ha riguardato la rete dell’azienda Nexi, che gestisce la maggior parte dei sistemi POS in Italia: ci sono stati problemi solo con i pagamenti, e non con i prelievi di denaro agli sportelli bancari. Nexi ha fatto sapere che i servizi sono stati successivamente ripristinati e che sta approfondendo le cause del malfunzionamento con IBM, uno dei suoi fornitori informatici.