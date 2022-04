Manchester City e Liverpool sono le altre due semifinaliste di Champions League

Negli ultimi due ritorni dei quarti di finale di Champions League, Manchester City e Liverpool si sono qualificate alle semifinali eliminando Atletico Madrid e Benfica. In Spagna il Manchester City ha pareggiato 0-0 e ha passato il turno grazie alla vittoria per 1-0 ottenuta la scorsa settimana in casa. In semifinale incontrerà l’altra squadra di Madrid, il Real, che martedì ha eliminato i campioni d’Europa in carica del Chelsea.

Il Liverpool, invece, veniva da una vittoria in Portogallo per 3-1 e nel ritorno, giocato in Inghilterra, ha pareggiato 3-3 facendosi recuperare due gol negli ultimi venti minuti di gioco. Ha passato il turno ugualmente con un risultato complessivo di 6-4. In semifinale giocherà contro il Villarreal, che martedì sera ha eliminato a sorpresa il Bayern Monaco.