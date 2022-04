Real Madrid e Villarreal sono le prime due semifinaliste di Champions League

Le prime due squadre semifinaliste di Champions League sono Real Madrid e Villarreal, che martedì sera hanno eliminato rispettivamente Chelsea e Bayern Monaco nei ritorni dei quarti di finale. Il Real Madrid, che all’andata aveva battuto 3-1 il Chelsea, ha perso 3-2 in casa ma si è qualificato grazie al gol segnato da Karim Benzema nel primo tempo supplementare, che ha portato il risultato complessivo, tra andata e ritorno, sul 5-4. In semifinale il Real Madrid incontrerà la vincente tra Manchester City e Atletico Madrid.

Nell’altro quarto di finale giocato martedì sera, il Villarreal ha eliminato a sorpresa il Bayern Monaco, tra le favorite per la vittoria del torneo. Dopo aver vinto 1-0 all’andata in Spagna, ha pareggiato a Monaco di Baviera segnando il gol decisivo a due minuti dal novantesimo con l’attaccante nigeriano Samuel Chukwueze, appena entrato in campo. In semifinale la squadra spagnola, che agli ottavi aveva eliminato la Juventus, incontrerà una tra Liverpool e Benfica.