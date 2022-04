Due turisti che erano scomparsi durante un’immersione nel sud della Malesia sono stati ritrovati dopo quattro giorni a 100 chilometri di distanza

Due turisti che mercoledì erano scomparsi durante un’immersione nel sud della Malesia sono stati ritrovati e soccorsi dopo quattro giorni in acque indonesiane, a circa 100 chilometri di distanza dal punto in cui si trovavano. Assieme a loro c’era anche un ragazzo olandese di 14 anni che si presume sia morto: il suo corpo non è stato ritrovato.

Le due persone, una ragazza francese e un uomo britannico, stavano seguendo un corso assieme a una guida per ottenere il brevetto da sommozzatori e sono state soccorse a circa 30 chilometri a nord dell’isola indonesiana di Bintan. La guida, una donna norvegese di 35 anni, era stata trovata e soccorsa giovedì.