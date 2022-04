Due persone sono state uccise in un attacco armato compiuto da un uomo palestinese a Tel Aviv, in Israele

Giovedì sera c’è stato un attacco armato in una frequentata via del centro di Tel Aviv, in Israele. Sono stati uccisi due uomini, di 27 e 28 anni, e 10 persone sono state ferite: di queste, 4 sono in gravi condizioni. L’aggressore è un uomo palestinese di 28 anni proveniente da un campo per rifugiati di Jenin, in Cisgiordania. È stato ucciso venerdì mattina dalla polizia a Jaffa (un quartiere di Tel Aviv) dopo una ricerca durata ore che ha coinvolto centinaia di poliziotti. L’attacco è il quarto di questo tipo in Israele nelle ultime due settimane.