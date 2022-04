Celebripost

La cerimonia dei Grammy Awards – i principali premi dell’industria discografica statunitense – è stata sicuramente il principale bacino da cui attingere per la raccolta delle celebrities fotografate in settimana: c’erano tra gli altri Olivia Rodrigo, Chrissy Teigen, Donatella Versace e i coniugi Bieber. Questa settimana c’è poi uno spazio particolare riservato per le madri di qualcuno: quella degli attori Luis e Daniel Moncada alla prima dell’ultima stagione di Better Call Saul e quella di Ashanti commossa mentre la figlia riceve la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Poi il ritorno di Barack Obama alla Casa Bianca, il baciamano del principe Carlo alla regina Letizia e Anya Taylor-Joy alla prima di The Northman.