Il Parlamento ha approvato una legge che permetterà di iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea diversi

Mercoledì il Senato ha approvato in via definitiva un disegno di legge che permetterà di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, sia presso la stessa università sia presso atenei diversi. Finora infatti iscriversi a due corsi di laurea contemporaneamente era vietato in base a una legge del 1933.

La legge, che è passata con 178 voti a favore, 5 contrari e 4 astensioni, consentirà anche di iscriversi a due corsi di diploma accademico, di primo o di secondo livello, negli istituti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Non ci si potrà però iscrivere contemporaneamente a corsi di laurea che appartengono alla stessa classe o a due corsi di specializzazione medica.

La ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa ha detto che l’approvazione del disegno di legge permette di fare «un grande passo avanti nella formazione universitaria».