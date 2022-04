La Cassazione ha confermato la condanna di uno degli ex carabinieri accusati di stupro a Firenze

La Cassazione ha confermato la condanna contro l’ex carabiniere Marco Camuffo per lo stupro di due studentesse americane avvenuto a Firenze la notte tra il 6 e il 7 settembre 2017. Nel 2018 Camuffo, che aveva scelto il rito abbreviato, era stato condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere dal tribunale di Firenze. La condanna era poi stata ridotta di due mesi in appello e ora è stata ridotta di altri due mesi dalla Cassazione. La sua condanna è definitiva.

Le due studentesse, che al tempo avevano 19 e 20 anni, avevano accusato Camuffo e il suo collega Pietro Costa di averle violentate nell’androne del loro palazzo e nella loro casa, dopo che vi erano state accompagnate con l’auto di servizio dalla discoteca Flo.

Sempre oggi, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la condanna di Costa, ma ha ridotto la pena da 5 anni e 6 mesi a 4 anni. Il tribunale ha infatti concesso a Costa le «attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante», e ha ridotto anche l’interdizione dai pubblici uffici che da «perpetua» diventa di cinque anni.

Per entrambi, invece, è già definitiva la condanna a 5 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati militari di peculato in concorso e violata consegna in concorso, cioè per l’uso improprio dell’auto di servizio. Nel maggio del 2018 sia Camuffo che Costa erano stati destituiti, cioè espulsi dall’Arma dei carabinieri.