Elon Musk ha comprato il 9,2 per cento delle azioni di Twitter

Elon Musk, capo di SpaceX e di Tesla, ha comprato il 9,2 per cento delle azioni del social network Twitter. In base a quanto rivelato in un documento della Securities and Exchange Commission, l’ente che vigila sulla Borsa negli Stati Uniti, Musk ha acquistato 73.486.938 azioni di Twitter, in un’operazione dal valore di 2,89 miliardi di dollari (circa 2,5 miliardi di euro).

Musk è un assiduo utilizzatore di Twitter, che però ha spesso pubblicamente criticato, e si è parlato per diverso tempo della possibilità che si creasse il suo nuovo social network. Il 25 marzo aveva pubblicato un sondaggio su Twitter chiedendo agli utenti se ritenessero che il social network rispettasse i principi fondamentali della libertà di espressione. Dopo che più del 70 per cento di chi aveva risposto aveva detto di no, aveva scritto un altro tweet in cui si chiedeva se fosse necessario creare una nuova piattaforma.

La notizia dell’acquisto delle azioni di Twitter sembra aver smentito questa ipotesi per il momento, e ha fatto crescere immediatamente il valore di Twitter, che lunedì all’apertura della Borsa di Wall Street ha guadagnato oltre il 26 per cento.