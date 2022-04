C’è stata un’esplosione in una discoteca di Baku, in Azerbaijan: ci sono almeno un morto e 37 feriti

Nelle prime ore di domenica c’è stata un’esplosione in una discoteca di Baku, la capitale dell’Azerbaijan. La procura generale del paese ha detto che ci sono almeno un morto e 37 feriti, di cui quattro in gravi condizioni. La dinamica dell’esplosione non è ancora chiara: i media azeri parlano di una fuga di gas che avrebbe poi causato un incendio, ma non ci sono conferme ufficiali. Il portavoce del ministero dell’Interno, Ehsan Zahidov, ha detto all’Associated Press che le indagini sono ancora in corso.

La discoteca si chiama “Location”, si trova nel centro della città e i vigili del fuoco hanno fatto sapere di essere stati chiamati per un incendio alle 3 del mattino. Sui social network circolano dei video in cui si vede l’edificio gravemente danneggiato dall’esplosione.

Several wounded people can be seen in this footage from the nightclub. It looks like a very large blast. pic.twitter.com/52CDiZvU7G

— Kyle Glen (@KyleJGlen) April 2, 2022