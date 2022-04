Le forze di sicurezza israeliane hanno ucciso tre palestinesi in Cisgiordania. Lo ha comunicato la polizia israeliana, dicendo che gli uomini erano armati e sono stati uccisi in una sparatoria avvenuta nelle prime ore di sabato. «Si tratta di una cellula terroristica che recentemente è stata coinvolta in attività terroristiche ai danni delle forze di sicurezza, e a quanto pare stava preparando un nuovo attacco», dice il comunicato della polizia israeliana.

Negli ultimi dieci giorni in Israele ci sono stati almeno tre attacchi terroristici compiuti da palestinesi che hanno causato 11 morti e decine di feriti e generato moltissime preoccupazioni nell’opinione pubblica israeliana, che teme una nuova lunga serie di attentati ravvicinati come successo diverse volte nella storia del paese, l’ultima delle quali nel 2015. Il primo ministro Naftali Bennett ha consigliato a tutte le persone che hanno il porto d’armi di girare armate.

