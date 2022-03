Il grande gruppo automobilistico tedesco Volkswagen dovrà richiamare più di 100mila automobili ibride plug-in perché a causa di una batteria non sufficientemente isolata rischiano di incendiarsi. Lo ha annunciato un portavoce della società giovedì. Le automobili in questione, vendute in diverse parti del mondo, sono 42.300 tra i modelli Passat, Golf, Tiguan e Arteon a marchio Volkswagen. Altri 24.400 sono a marchio Audi e il richiamo riguarda anche automobili Seat e Skoda, altri due marchi appartenenti al gruppo.