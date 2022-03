L’ex presidente statunitense Donald Trump ha diffuso un singolare comunicato stampa per vantarsi di una sua partita di golf. Un testo inviato ai giornali «dall’Ufficio di Donald J. Trump» dice: «Molti lo stanno chiedendo, quindi ve lo dico: è vero al 100 per cento. Mentre giocavo con il leggendario Ernie Els, vincitore di quattro major e circa 72 tornei in giro per il mondo, Gene Sauers, vincitore di un Senior US Open, Ken Duke e Mike Goodes, altri due eccellenti giocatori professionisti, ho fatto una hole-in-one (una buca in un colpo solo)».

Philip Bump, giornalista del Washington Post tra quelli che hanno ricevuto il comunicato, ha scritto che nemmeno lui si aspettava di ricevere «una dichiarazione di un ex presidente completamente distaccata da qualsiasi cosa significativa stia accadendo nel mondo, e distaccata anche da qualsiasi cosa insignificante sia accaduta nel mondo».

La passione di Trump per il golf è nota. Con la sua Trump Organization possiede 17 campi da golf in tutto il mondo, di cui 12 soltanto negli Stati Uniti. Secondo alcuni, sarebbe anche un eccellente imbroglione al gioco. La partita di lunedì è stata giocata nel suo campo preferito, il Trump International Golf Club di West Palm Beach, in Florida.

Nel comunicato inviato lunedì, il suo staff ha riportato alcuni dettagli arrivati dal campo: «Con un ferro da 5 l’ho fatta viaggiare magnificamente con un vento piuttosto forte, dopodiché è rimbalzata due volte e poi è andata dritta in buca. Questi grandi giocatori professionisti lo hanno notato prima di me perché i loro occhi sono leggermente migliori, ma in quella buca i loro swing non sono stati migliori del mio». Uno dei suoi collaboratori ha anche pubblicato un video, dove non si vede il colpo ma soltanto la palla in buca.

45 picking up his hole-in-one on Saturday. pic.twitter.com/dzTdWAdkWe — Taylor Budowich (@TayFromCA) March 28, 2022

