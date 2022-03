Il sito delle Agenzie delle Entrate non funziona da diverse ore

Il sito delle Agenzie delle Entrate è irraggiungibile da diverse ore. I problemi di accesso sono iniziati nel pomeriggio di mercoledì 30 marzo e secondo Sogei, la società che lo gestisce, sarebbero dovuti a un guasto tecnico. Sogei ha specificato che non c’è stato nessun attacco informatico. Risultano irraggiungibili anche il sito del dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia e il sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sempre gestiti da Sogei.

Sogei comunica di non essere sottoposta ad alcun attacco cyber e che i servizi sono momentaneamente non disponibili per problemi tecnici.

— Sogei (@Sogei_SpA) March 30, 2022