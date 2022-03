Le nazionali maschili di Portogallo e Polonia si sono qualificate ai Mondiali di calcio in Qatar battendo rispettivamente Macedonia del Nord e Svezia nelle finali dei playoff europei. Il Portogallo ha vinto 2-0 a Lisbona contro la Macedonia del Nord, che giovedì scorso aveva eliminato a sorpresa l’Italia, mentre la Polonia ha vinto 2-0 a Varsavia. La terza e ultima nazionale europea qualificata ai Mondiali si deciderà a giugno, quando il Galles, che giovedì ha eliminato l’Austria, affronterà la vincente di Scozia-Ucraina.

Martedì sera, in contemporanea con le partite di Portogallo e Polonia, l’Italia ha giocato e vinto 3-2 in amichevole contro la Turchia a Konya. I gol dell’Italia sono stati segnati da Cristante e Raspadori (doppietta), quelli della Turchia da Cengiz Ünder e Serdar Dursun. Nei giorni scorsi il commissario tecnico Roberto Mancini ha confermato il suo impegno in Nazionale anche dopo la mancata qualificazione ai Mondiali.