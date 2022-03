Almeno cinque persone sono morte in una sparatoria a Bnei Brak, in Israele

Almeno cinque persone sono state uccise martedì sera nella città di Bnei Brak, in Israele, nell’area metropolitana di Tel-Aviv. Le notizie sono ancora parziali ma secondo Associated Press i colpi sarebbero stati sparati da un uomo a bordo di una motocicletta in diverse zone della città. L’attentatore, armato con un fucile, sarebbe stato ucciso dalla polizia israeliana. Haaretz scrive che il ministero della Difesa sospetta che l’attentatore provenga dalla regione palestinese della Cisgiordania.

Due giorni fa, in un’altra sparatoria nella città di Hadera, erano stati uccisi due poliziotti israeliani, mentre la settimana scorsa quattro persone erano state uccise a coltellate a Be’er Sheva, nel sud del paese. Entrambi gli attacchi sono stati rivendicati successivamente dallo Stato Islamico (ISIS). Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha convocato il Consiglio di sicurezza.