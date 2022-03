A Firenze c’è stata una grande manifestazione a sostegno dei lavoratori della Gkn

Sabato migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione organizzata a Firenze a sostegno dei lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio, società che si occupa della produzione di componenti per le automobili, che la scorsa estate avevano rischiato di essere licenziati dal fondo di investimenti Melrose che controllava l’azienda. Il corteo, partito da piazzale Vittorio Veneto, ha percorso le vie del centro fino a piazza Santa Croce: secondo gli organizzatori alla manifestazione hanno partecipato 30mila persone, secondo le forze dell’ordine i partecipanti sono stati al massimo 12mila.

I lavoratori chiedono garanzie sul futuro dell’azienda che a gennaio è stata acquisita dalla QF SPA di Francesco Borromeo. Il 24 marzo il nuovo proprietario ha presentato ai sindacati il piano di “reindustrializzazione” con investimenti per 82 milioni per lo sviluppo di motori e macchinari digitali. Secondo il piano, la produzione sarà avviata nel giro di due anni e fino ad allora i lavoratori rimarrebbero in cassa integrazione.