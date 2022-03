Weekly Beasts

Con una certa frequenza negli anni abbiamo pubblicato foto del buzkashi, uno sport equestre piuttosto diffuso in Asia centrale, e considerato sport nazionale in Afghanistan: prevede che due squadre di cavalieri cerchino di impadronirsi della carcassa di una capra (boz) e di fare gol lanciandola oltre un segnale o all’interno di un’area. Ai fini di questa raccolta trovate una foto di uno scontro tra cavalli durante un’amichevole in Kirghizistan. Passando a immagini meno brutali, tra le foto bestiali della settimana ci sono un pappagallo con un fiore, un canguro nel marsupio di sua madre, un branco di cervi a labbra bianche (che si chiamano così per la macchia bianca che hanno intorno al muso) e un rospo che si mimetizza nel fango.