Può capitare

«Volevo mettere radici, benché il vento stesse dicendo che le radici erano una truffa, non esistevano che accordi passeggeri, rifugi di fortuna e porti scadenti, Ti amo, pensai all’improvviso in quella foga che tutto fa sembrare possibile, ti amo, qualsiasi cosa di me ti serva è tua»

Garth Greenwell, Purezza, Einaudi, 2022

Il titolo originale del libro è Cleanness ed è uscito negli Stati Uniti nel 2020; è stato tradotto in italiano da Matteo Colombo

Garth Greenwell è uno scrittore e critico letterario americano nato in Kentucky nel 1978. Purezza è il suo secondo romanzo, dopo Tutto ciò che ti appartiene, considerato dalla stampa americana tra i migliori del 2016, e sviluppato a partire da Mitko, il suo primo racconto, uscito nel 2011. È una raccolta di racconti ambientati a Sofia, in Bulgaria, uniti dallo stesso protagonista, un professore americano omosessuale (lo stesso Greenwell visse qualche anno nel paese insegnando inglese). Si dipanano tra coming out difficili, ricordi di violenze d’infanzia, incontri sessuali sadomasochisti, il disprezzo per il proprio corpo, la solitudine, la paura ma anche la liberazione e la purificazione, attraverso l’amore e la felicità con R., un ragazzo portoghese in Erasmus.

Il libro è stato molto apprezzato dalla critica per la prosa fresca ed elegante, per l’atmosfera che fa da sfondo alle storie e per l’abilità di Greenwell nello scrivere di sesso: «raggiunge un’inusuale profondità di accuratezza sia nel descrivere i gesti che l’emotività sotto traccia», ha scritto Colm Tóibín sulla New York Times Book Review. Per Michael LaPointe del Times Literary Supplement, «Greenwell potrebbe essere il migliore scrittore di sesso in circolazione; senza dubbio è il più elettrizzante».