La procura belga che sta indagando sull’incidente in cui domenica sono morte 6 persone per ora ha escluso l’ipotesi di un atto terroristico

La procura belga che sta indagando sull’incidente che domenica ha provocato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 26, tra cui dieci in modo grave, ha detto che per il momento è stata scartata l’ipotesi di un atto terroristico. Domenica mattina un’automobile aveva investito un gruppo di persone durante i festeggiamenti per il Carnevale nella cittadina di Strépy-Bracquegnies, nel sud del paese; poche ore dopo la polizia aveva arrestato le due persone che erano a bordo dell’automobile. Secondo quanto ha detto la procura, i due sospettati – due uomini sulla trentina imparentati fra loro – stavano tornando a casa da un locale notturno.

Dai primi risultati delle indagini sembra che i due uomini avessero bevuto alcolici, ma al momento si attendono i risultati definitivi degli esami svolti per confermare gli esiti e capire se avessero anche fatto uso di droghe. Nel frattempo, sono in corso anche test sull’automobile su cui viaggiavano per capire se ci sia stato qualche malfunzionamento.