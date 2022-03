Un’automobile ha investito un gruppo di persone radunate per i festeggiamenti di Carnevale in una cittadina in Belgio: sono morte 4 persone

Un’automobile ha investito un gruppo di persone che si era radunata domenica mattina per le celebrazioni di carnevale nella cittadina di Strépy-Bracquegnies, nel sud del Belgio. Secondo il quotidiano belga Le Soir ci sarebbero almeno quattro morti, 12 feriti gravi e una ventina di feriti leggeri. Non è ancora chiaro come sia avvenuto l’evento e se si sia trattato di un incidente o meno. Alcuni media locali hanno citato la possibilità che l’auto stesse fuggendo nel corso di un inseguimento con la polizia, ma è ancora presto per avere conferme ufficiali.

Mes sincères condoléances aux familles et amis des personnes décédées et blessées lors de l'incident survenu ce matin à Strépy. Ce qui était censé être une fête conviviale a tourné au drame. Nous suivons la situation de près. — Annelies Verlinden (@AnneliesVl) March 20, 2022