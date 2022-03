Marcell Jacobs ha vinto la gara dei 60 metri ai campionati mondiali al coperto

Il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs ha vinto la finale dei 60 metri ai campionati mondiali al coperto alla Stark Arena di Belgrado, in Serbia. Jacobs ha vinto in finale con il tempo di 6 secondi e 41 centesimi, record europeo e migliore prestazione stagionale assoluta. Il record europeo apparteneva a Dwain Chambers, che nel 2009 a Torino lo aveva fissato a 6 secondi 42 centesimi. Jacobs ha battuto i corridori statunitensi Christian Coleman, favorito, e Marvin Bracy. La vittoria di Jacobs è stata decretata al fotofinish. «Questo oro mondiale è magia, ma anche frutto del lavoro», ha detto Jacobs. «L’importante era dimostrare a tutti che i successi di Tokyo non erano un caso».