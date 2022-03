Weekly Beasts

Solitamente sulle agenzie fotografiche da cui attingiamo per questa raccolta si trovano immagini di animali che provengono da zoo, riserve naturali, centri di riabilitazione, fattorie o sequestri da parte delle forze dell’ordine, e poche volte – con dispiacere nostro – da situazioni in cui l’animale si trova nel suo habitat naturale. Nella raccolta della settimana c’è un po’ di tutto quello elencato finora, attraverso le foto di un bradipo, un puma, un po’ di primati e una capra e un cane salvati dalla guerra in Ucraina, tra gli altri. Sfogliando questa raccolta potreste scoprire l’esistenza di una malattia infettiva chiamata malattia di Marek, dal nome del primo patologo che la descrisse: causa paralisi nei volatili domestici, e nel caso specifico nei pulcini, se non vengono vaccinati prestissimo, ad appena un giorno di vita.