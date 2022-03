Celebripost

Ogni anno le settimane che precedono la cerimonia degli Oscar (che sarà nella notte tra il 27 e il 28 marzo) sono affollate di altre premiazioni: il 13 marzo ci sono state sia quelle dei Bafta, i più importanti premi britannici per il cinema (che premiano però film di tutto il mondo), che dei Critics Choice Awards, assegnati da centinaia di critici di cinema e tv delle principali testate americane. Dei primi trovate un’estesa gallery con i vincitori qui, dei secondi trovate invece a seguire le foto di vari attori e attrici che hanno partecipato: ci sono Will Smith, Kieran Culkin, le sorelle Williams e quelli di Ted Lasso, per nominarne alcuni. Completano la raccolta di persone da fotografare in settimana Anne Hathaway, Oscar Isaac, John C. Reilly, Angelina Jolie e Lisa Kudrow, tra gli altri