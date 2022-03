Ci sono molti ritardi e treni cancellati sulla linea ferroviaria Roma-Firenze

Dalle 5.30 di giovedì mattina si stanno registrando molti ritardi, rallentamenti e treni cancellati sulla linea ferroviaria Roma-Firenze. Stanno riguardando sia la circolazione dei treni ad alta velocità che quelli regionali, in entrambe le direzioni, e gli effetti di questi disagi stanno avendo conseguenze anche su tutti i collegamenti tra Torino e Salerno. Secondo RFI, Rete Ferroviaria Italiana, a causarli sarebbero stati problemi tecnici agli apparati di comando centralizzato e computerizzato del traffico. Per avere informazioni in tempo reale sullo stato del proprio treno si può consultare questo sito.