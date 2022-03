Amazon ha detto di aver completato l’acquisizione della casa di produzione MGM

Amazon ha annunciato di aver completato l’acquisizione, per un costo complessivo di 8,45 miliardi di dollari, della casa di produzione cinematografica MGM, tra le più antiche e importanti di Hollywood. L’acquisizione, che era stata annunciata nel maggio 2021, è la seconda più costosa nella storia di Amazon, dopo quella del 2017 con cui comprò, per 13,4 miliardi di dollari, la catena di supermercati Whole Foods. Ora, grazie all’acquisizione di MGM, Amazon potrà aggiungere al suo catalogo Amazon Prime Video circa 4mila film e più di 15mila episodi di serie tv.