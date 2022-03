Ora è possibile sbloccare gli iPhone anche indossando la mascherina

Da lunedì 14 marzo è disponibile in tutto il mondo l’ultimo aggiornamento del sistema operativo degli iPhone (iOS 15.4) che, tra le altre cose, permetterà a chi possiede i modelli più recenti di sbloccare il telefono tramite il riconoscimento del viso anche indossando una mascherina.

L’aggiornamento era uno dei più attesi da parte dei possessori di iPhone da circa due anni, ovvero da quando le mascherine sono diventate un accessorio indispensabile nella vita di tutti i giorni a causa della pandemia da coronavirus.

Una volta aggiornato il proprio iPhone, per abilitare la nuova funzione si dovrà andare nelle Impostazioni e selezionare “Face ID e codice”, e in seguito attivare la spunta verde su “Usa Face ID con la mascherina”. La funzione è disponibile però solo per alcuni modelli, i più recenti: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. In pratica, soltanto per gli iPhone usciti negli ultimi due anni.

Perché lo sblocco avvenga è necessario che gli occhi siano ben in vista, quindi non è possibile indossare occhiali da sole ed è consigliabile non indossare un cappello che copra parte della fronte.

TODAY! Our long iPhone-mask-unlock nightmare comes to an end.

iOS 15.4 is here and you can FINALLY unlock Face ID with a mask on. Just don’t wear a mask and sunglasses. Or a mask and a hat.

My rundown of the new feature and other stuff: https://t.co/McEoyTvs3D pic.twitter.com/HWqwPzn4Ta

— Joanna Stern (@JoannaStern) March 14, 2022