È morto il giornalista e scrittore Gianluca Ferraris, aveva 45 anni

È morto a 45 anni il giornalista e scrittore Gianluca Ferraris, vice-caposervizio del settimanale Donna Moderna e autore di diversi romanzi gialli di successo. La morte è stata annunciata dallo scrittore Paolo Roversi, che con Ferraris aveva collaborato a lungo. Ferraris era nato a Genova e in passato aveva lavorato per vari giornali, tra cui Il Giornale, Chi, Panorama, e per la trasmissione televisiva Quarto Grado. Aveva scritto i romanzi A Milano nessuno è innocente, Piombo su Milano e Shaboo, e aveva realizzato alcuni podcast di true crime per la piattaforma Storytel, tra cui Mostri e Ludwig.