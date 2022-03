Le aperture dei principali giornali di oggi sono dedicate all’invasione militare della Russia in Ucraina, e in particolare alle attività di avvicinamento dell’esercito russo verso la capitale Kiev. Viene inoltre dedicato spazio alle manifestazioni organizzate sabato in diverse città italiane e nel resto d’Europa in solidarietà al popolo ucraino. Diversi giornali riprendono le parole del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che ieri ha definito «una colossale truffa» gli aumenti, e ci sono valutazioni sull’andamento della pandemia con il lieve aumento di casi positivi rilevati negli ultimi giorni.