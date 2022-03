Il tennista Novak Djokovic non parteciperà ai tornei di Indian Wells e Miami, negli Stati Uniti, a causa delle restrizioni per i non vaccinati

Il tennista serbo Novak Djokovic ha annunciato che non parteciperà ai tornei di Indian Wells e Miami, in programma nelle prossime settimane negli Stati Uniti. Djokovic ha spiegato di avere rinunciato a causa del divieto di entrare negli Stati Uniti per chi non è vaccinato contro il coronavirus.

Djokovic a gennaio era stato escluso tra molte polemiche dal prestigioso torneo degli Australian Open ed espulso dall’Australia proprio perché non vaccinato: inizialmente aveva presentato un’esenzione medica dal vaccino, ma poi erano emerse irregolarità e alla fine le autorità australiane gli avevano negato il visto.

Indian Wells e Miami sono i primi due tornei della stagione del circuito “Masters 1000”, i più importanti dopo i quattro del “Grande Slam”. Gli organizzatori avevano inserito Djokovic nel tabellone tra le teste di serie, ma per giocare il tennista serbo avrebbe dovuto ottenere un’esenzione dal vaccino da parte dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’organismo statunitense che si occupa di sanità pubblica. L’esenzione però non è arrivata e Djokovic ha dovuto ritirarsi. Al suo posto parteciperà il bulgaro Grigor Dimitrov.