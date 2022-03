Moltissimi utenti in tutto il mondo stanno avendo problemi ad accedere a Spotify

Martedì sera moltissimi utenti della nota piattaforma di streaming musicale Spotify hanno cominciato a segnalare vari problemi nell’accedere all’applicazione e al sito della piattaforma. I primi malfunzionamenti sono stati riscontrati attorno alle 19 e sono stati segnalati da migliaia di utenti in diverse parti del mondo, Italia compresa.

Al momento non è chiaro quali siano le ragioni dei malfunzionamenti: Spotify ha detto di aver notato che «qualcosa non sta funzionando» e di essersi messa al lavoro per capire quale sia il problema.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!

