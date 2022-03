L’Inter è stata eliminata dalla Champions League

L’Inter ha battuto 1-0 il Liverpool nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, ma è stata eliminata dal torneo con un risultato complessivo tra andata e ritorno di 2-1 a favore degli inglesi, che avevano vinto 2-0 a Milano lo scorso 16 febbraio. Ad Anfield l’Inter ha concluso in parità il primo tempo e nel secondo si è portata in vantaggio con un gol da fuori area di Lautaro Martinez. Due minuti dopo il gol segnato, però, Alexis Sanchez è stato espulso per gioco pericoloso, lasciando l’Inter in dieci per il resto della gara con un gol da recuperare. Nell’ultima mezzora di partita il Liverpool, in superiorità numerica, ha cercato insistentemente il pareggio, colpendo due volte il palo con Salah.

Per l’Inter la stagione europea si è conclusa qui, mentre il Liverpool giocherà i quarti di finale. Nell’altro ottavo giocato martedì sera, il Bayern Monaco ha battuto 7-1 il Salisburgo ottenendo il passaggio al turno successivo.

⏰ RESULT ⏰

Liverpool reach quarter-finals ????

???? Salah, Matip and Van Dijk go close for Liverpool; Sadio Mané becomes first Senegalese player in competition history to make 50 appearances

⚫️???? Lautaro Martínez with winner at Anfield; Škriniar impresses for visitors#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 8, 2022