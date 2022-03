Weekly Beasts

Alcune foto di animali fotografati in settimana si intrecciano con la guerra in Ucraina, mostrando un custode che si prende cura di un elefante allo zoo di Kiev, un caracal trasferito dall’Ucraina in Polonia, e un cane portato a una manifestazione contro l’invasione russa a Londra. Se nelle foto dei profughi che provano a lasciare il paese si intravedono spesso animali domestici, nel caso di molti animali che vivono negli zoo o nei rifugi è ormai difficile pensare a un’evacuazione, perché non si dispone di un servizio veterinario e di un trasporto adeguati. Lo zoo di Kiev condivide spesso su Facebook gli aggiornamenti sulle condizioni della struttura e ha comunicato che al momento dispone di tutto ciò che serve per prendersi cura degli animali: alcuni sono stati trasferiti in box interni o gallerie sotterranee per cercare di contenere lo stress provocato dai forti rumori dei bombardamenti, e tutti godono di assistenza veterinaria.

Passando altrove, valeva la pena fotografare degli ibis in Sudafrica, conigli d’Angora, un’iguana marina e una lontra liscia, tra gli altri.