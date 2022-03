La giocatrice di basket statunitense Brittney Griner è stata arrestata in Russia per traffico di droga

La giocatrice di basket statunitense Brittney Griner è stata arrestata in Russia ed è sospettata di traffico di droga. Griner, che ha 31 anni, è stata fermata sabato all’aeroporto di Mosca-Šeremet’evo perché secondo la polizia aeroportuale le cartucce del suo vaporizzatore contenevano olio di hashish (un prodotto derivato della pianta di cannabis). Griner è sospettata di traffico di droga e ora si trova agli arresti in attesa dello svolgimento delle indagini. Il reato di cui è sospettata prevede una pena massima di 10 anni di carcere.

Griner è una delle più forti giocatrici di basket degli ultimi anni, ha vinto due campionati universitari, un campionato di basket femminile WNBA e due medaglie d’oro alle Olimpiadi con la nazionale statunitense (oltre a tantissimi premi personali). Negli Stati Uniti gioca con i Phoenix Mercury ma dal 2015, durante le pause del campionato statunitense, Griner giocava nel campionato russo con l’UMMC Ekaterinburg (è frequente per le giocatrici statunitensi spostarsi all’estero durante i mesi di riposo). Il campionato russo si gioca nei mesi invernali e le giocatrici straniere che partecipano solitamente restano in Russia fino ad aprile o maggio.

L’arresto di Griner è arrivato poco dopo che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti aveva diffuso un avvertimento ai cittadini statunitensi residenti in Russia, invitandoli a lasciare il paese il prima possibile. Nel messaggio si citava il pericolo di ritorsioni nei loro confronti da parte delle forze di sicurezza russe, e della limitata capacità dell’ambasciata statunitense in Russia di fornire loro aiuto in questo periodo. L’agenzia di frontiera russa ha diffuso un video che mostra il momento dell’ispezione del bagaglio di Griner all’aeroporto.