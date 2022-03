Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo di supergigante, una delle coppe di specialità della Coppa del Mondo di sci. Brignone ha vinto prima ancora di prendere parte alla gara di supergigante prevista per sabato a Lenzerheide, in Svizzera: l’unica altra atleta che aveva ancora possibilità di rimontarla in classifica generale, l’italiana Elena Curtoni, ha infatti gareggiato prima di lei ed è finita fuori pista. Brignone ha poi terminato la gara al nono posto. Brignone aveva già vinto la Coppa del Mondo generale nel 2020 e, nello stesso anno, la Coppa del Mondo di combinata e quella di slalom gigante.

Fede, la Coppa del Mondo di superG è tua! ???? Con una gara di anticipo @FedeBrignone è diventata la prima sciatrice italiana ad aggiudicarsi la sfera di cristallo in questa specialità. Straordinaria! ????#ItaliaTeam | @Fisiofficial | #Brignone pic.twitter.com/WP0TI61GU8 — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) March 5, 2022