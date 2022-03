Continuano i bombardamenti in Ucraina

In Ucraina è iniziato il decimo giorno dall’inizio dell’invasione russa e in tutto il paese stanno continuando gli scontri. Kiev, la capitale dell’Ucraina, è da giorni sotto attacco da parte dell’esercito russo, così come molte altre città. La situazione più difficile sembra essere ancora nella città portuale di Mariupol, a sud-est, che ormai da cinque giorni è circondata dalle forze russe e di fatto sotto assedio. L’esercito russo ha interrotto la fornitura di acqua ed energia elettrica, e sta sottoponendo la città a bombardamenti ininterrotti.

Intanto, in Russia è stato bloccato l’accesso a Facebook e Twitter ed è entrata in vigore una nuova legge ha reso ancora più dura la repressione delle autorità sui media che non raccontano la guerra come vorrebbe il governo. Tra le altre cose hanno sospeso le loro attività nel paese diverse testate internazionali, tra le quali BBC, CNN e Bloomberg.