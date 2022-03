Epic Games acquisirà la piattaforma di servizi musicali Bandcamp

Epic Games, la società che tra le altre cose produce il popolare videogioco Fortnite, ha annunciato che acquisirà la piattaforma di streaming musicale indipendente Bandcamp, che permette di scoprire e ascoltare band e musicisti e pagare per comprare i loro dischi o il loro merchandising. In un comunicato condiviso sul blog di Epic Games si dice che l’acquisizione di Bandcamp sarà un passo importante per ampliare l’offerta dell’azienda; al contempo, il fondatore e CEO di Bandcamp, Ethan Diamond, ha specificato che la piattaforma continuerà a preservare i propri servizi e i propri valori, e che in particolare continuerà a seguire il modello con cui compensa gli artisti che condividono la propria musica.

Bandcamp esiste dal 2007 e ha cominciato a essere conosciuto e usato in tutto il mondo dal 2010. A differenza delle piattaforme di streaming più grosse e conosciute, come Spotify, punta sull’idea di possedere la musica che si ascolta (che si può comprare sia in formato digitale che fisico), sulla complicità tra l’ascoltatore e l’artista e su un certo senso di appartenenza a un progetto che distribuisce i soldi in maniera considerata da molti più equa. Come osserva Diamond, generalmente gli artisti che condividono la propria musica su Bandcamp ricevono l’82 per cento delle somme incassate per ciascuna vendita; per fare un confronto, per ogni riproduzione di una canzone su Spotify, la società che gestisce la piattaforma paga una frazione di centesimo all’artista.

