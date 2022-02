Irlanda-Italia del Sei Nazioni di rugby è finita 57-6

La Nazionale maschile di rugby è stata battuta 57-6 dall’Irlanda nella terza giornata del torneo Sei Nazioni. A Dublino la partita dell’Italia — già nettamente sfavorita contro la quinta miglior nazionale al mondo — è stata irrimediabilmente compromessa dall’espulsione dopo venti minuti del tallonatore Hame Faiva, da poco subentrato al posto dell’infortunato Gianmarco Lucchesi. Rimasta senza tallonatori in squadra, il regolamento ha permesso all’Italia il subentro di un altro giocatore di prima linea da usare in mischia chiusa no contest (cioè senza spinta), ma al posto di un altro giocatore in campo, cosa che ha quindi costretto l’Italia a giocare il resto della partita con due uomini in meno.

Per l’Italia quella di oggi è stata la centesima sconfitta in vent’anni di Sei Nazioni, e la trentacinquesima consecutiva. In classifica rimane quindi ultima senza punti. Giocherà la prossima partita fra due settimane allo Stadio Olimpico di Roma contro la Scozia, che sabato ha perso 36-17 contro la Francia prima in classifica e ancora imbattuta.