Da diverse ore ci sono problemi di connessione a Internet con la linea fissa di Vodafone

Da mercoledì mattina molte persone in tutta Italia segnalano problemi con la connessione a Internet della linea fissa di Vodafone. I problemi sembra non riguardino invece la linea mobile dell’operatore. Il sito Downdetector riporta le prime segnalazioni verso le 8 di mattina, ma la maggior parte è arrivata intorno alle 12. Vodafone ha risposto alle segnalazioni di alcuni utenti su Twitter scrivendo di essere a conoscenza del problema e che sta lavorando per risolverlo.

Ciao Axel, siamo a conoscenza della situazione che ci segnali. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio. Spegni e riaccendi periodicamente il dispositivo per consentire il corretto collegamento quando il segnale sarà rispristinato. Grazie, ^BB. — Vodafone it (@VodafoneIT) February 23, 2022