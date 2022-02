In Somalia almeno 10 persone sono morte in un attacco terroristico prima di un’elezione

Sabato almeno 10 persone sono morte in un attacco terroristico suicida a Belet Uen, nel centro della Somalia. L’attacco è avvenuto in un ristorante molto frequentato da politici e funzionari pubblici locali, alla vigilia di una tornata elettorale per il Parlamento. L’attacco è stato rivendicato dal gruppo terroristico islamista al Shabaab, che da anni compie attacchi terroristici in Somalia con l’obiettivo di rovesciare il governo e che ultimamente ha intensificato i suoi attacchi: negli ultimi quindici giorni ce ne erano stati altri due.

Le elezioni parlamentari in corso sono iniziate a novembre: avrebbero dovuto concludersi a fine dicembre, ma sono state ritardate e dovrebbero finire il 25 febbraio. Secondo l’agenzia di stampa Reuters una delle persone uccise a Belet Uen era candidata al Parlamento.

– Leggi anche: C’è un notiziario in italiano sulla radio pubblica della Somalia