È morto l’ex calciatore Pierluigi Frosio, capitano del “Perugia dei miracoli”

È morto a 73 anni l’ex calciatore e allenatore Pierluigi Frosio, noto soprattutto per essere stato il capitano del Perugia che nella stagione 1978-1979 arrivò secondo in Serie A, senza mai perdere una partita. Per l’eccezionalità del risultato, ottenuto peraltro da una squadra di provincia che fino a pochi anni prima giocava in Serie B, quella squadra fu chiamata ed è ricordata come “il Perugia dei miracoli”.

Frosio giocava soprattutto nel ruolo di libero: era arrivato al Perugia dal Cesena, squadra con la quale aveva debuttato in Serie A, e ci restò dieci stagioni, per un totale di oltre 300 presenze. Dagli anni Ottanta e fino ai primi anni Duemila, Frosio era poi stato allenatore: prima del Perugia, e poi di molte altre squadre italiane.