La notizia principale in apertura su molti giornali di oggi riguarda le sempre maggiori tensioni sulla situazione tra Russia e Ucraina, in quello che potrebbe essere un giorno di svolta. Molti giornali si occupano poi ancora del decreto del governo contro l’aumento delle bollette e di alcuni anniversari legati all’inizio della pandemia da coronavirus in Italia, due anni fa. Tra le notizie di sport, si parla del fatto che un gruppo di investitori statunitensi ha comprato il 55 per cento della società che controlla l’Atalanta.