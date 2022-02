Un gruppo di investitori statunitensi ha comprato il 55 per cento della società che controlla l’Atalanta

Un gruppo di investitori guidati dallo statunitense Stephen Pagliuca ha trovato un accordo per rilevare il 55 per cento di La Dea, la società che controlla circa l’87 per del capitale sociale dell’Atalanta, la squadra di calcio di Bergamo. Un comunicato sul sito dell’Atalanta spiega che Antonio e Luca Percassi, attualmente presidente e amministratore delegato, continueranno a ricoprire i loro incarichi, mentre Pagliuca «verrà nominato Co-chairman». Pagliuca è già co-proprietario dei Boston Celtics, nota squadra di basket dell’NBA, e co-presidente della grande società di investimenti Bain Capital.