Weekly Beasts

Sugli animali trovati sulle agenzie fotografiche questa settimana non c’è molto da dire: sono per lo più animali che fanno le solite cose di sempre, come i gabbiani sulla spiaggia o le mucche in un prato. Due immagini però dicono qualcosa dei problemi della Florida con i pavoni, che nella zona di Miami sono diventati tanti, troppi, al punto che si cercano soluzioni per ricollocarli anche altrove; e con i lamantini, che stanno invece diminuendo a causa degli effetti dell’inquinamento dell’acqua sulle alghe di cui si nutrono. Finiamo con un piccione bianco e una gura di Vittoria con una cresta bellissima, e una foto che dimostra che pure le nutrie possono essere fotogeniche.