Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia di bronzo nella mass start del pattinaggio di velocità

La pattinatrice Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia di bronzo nella finale mass start del pattinaggio di velocità. La medaglia d’oro è andata all’olandese Irene Schouten (che ne aveva già vinte altre due in queste Olimpiadi), quella d’argento alla canadese Ivanie Blondin. La mass start è una gara in cui si partecipa in gruppo (alla finale femminile c’erano 17 pattinatrici): dura 16 giri di pista, per una lunghezza totale di 6 chilometri e 400 metri.

Per Lollobrigida è la seconda medaglia alle Olimpiadi di Pechino, dopo l’argento dei 3.000 metri, sempre dietro alla fortissima Schouten. Per l’Italia è la 17ma medaglia di Pechino 2022.

Lollobrigida ha 30 anni (il nonno paterno era imparentato con l’attrice Gina Lollobrigida), è del gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare e fino al 2019 ha corso anche sui pattini a rotelle. Da allora è passata definitivamente alla pista lunga del pattinaggio su ghiaccio. Alle Olimpiadi di Sochi, nel 2014, arrivò 23esima nei 3.000 metri; a Pyeongchang, nel 2018, si piazzò tredicesima nei 3.000, decima nei 1.500 e settima nella mass start. Domani, alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, sarà la portabandiera dell’Italia.