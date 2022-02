Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato un emendamento al decreto Milleproroghe attualmente in discussione che prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro nel 2022 per il finanziamento del cosiddetto “bonus psicologo”. È un contributo economico che serve ad aiutare le persone a sostenere le spese iniziali per un percorso di terapia psicologica, che era stato inizialmente inserito come emendamento alla legge di bilancio ma bocciato nella discussione in Senato lo scorso dicembre.

L’eliminazione del bonus dalla legge di bilancio aveva fatto molto discutere, e alla fine è stato deciso di inserirlo nel decreto Milleproroghe, una norma che serve a rinviare scadenze di legge vicine al termine, ma che di solito finisce per contenere un po’ di tutto. L’emendamento, come tutto il decreto, al momento è in esame nelle commissioni parlamentari e dovrà essere approvato da Camera e Senato per diventare ufficiale.

L’emendamento prevede che 10 milioni servano a finanziare il bonus e altri 10 per potenziare le strutture sanitarie che forniscono sostegno psicologico. Il bonus potrà essere ottenuto come parziale rimborso delle spese sostenute per le sedute di terapia, e avrà un importo massimo di 600 euro a persona. Dal bonus saranno escluse le persone con ISEE superiore a 50mila euro.