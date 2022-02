È stato arrestato in Spagna il cugino di Saman Abbas

Lunedì, grazie a un mandato di arresto europeo, la polizia spagnola ha arrestato a Barcellona Nomanulhaq Nomanulhaq, il cugino 35enne di Saman Abbas, la ragazza pachistana scomparsa da casa a fine aprile vicino a Reggio Emilia, in Italia. Come i genitori e un altro cugino di Abbas, Nomanulhaq è accusato di sequestro, omicidio volontario e occultamento del cadavere di Abbas.

Abbas, di cui non è mai stato ritrovato il corpo, era scomparsa lo scorso aprile. Secondo i carabinieri sarebbe stata uccisa e sepolta nei campi dell’azienda agricola dove lavorava e viveva la famiglia perché si era rifiutata di accettare il matrimonio combinato con un 29enne residente in Pakistan. A settembre era stato arrestato a Parigi suo zio, Hasnain Danish, poi estradato in Italia, accusato di essere stato l’esecutore materiale dell’omicidio su ordine dei genitori di Abbas e con la complicità dei due cugini.

– Leggi anche: È stato arrestato a Parigi lo zio di Saman Abbas